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Суд заключил под стражу главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова

Суд заключил под стражу главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова

Юрий Кузнецов задержан по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС. В чем подозревают главного кадровика в Минобороны пока неизвестно, однако у него дома и на работе прошли обыски.

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Комментарии
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OY
Olga Yusupova
Сколько уже арестовано, посажено и убито наших генералов при правлении ВВП? Без объявления войны нашей стране Уничтожили всех грамотных, умных, здравомыслящих руководителей в нашей армии. Следственные органы и суды обвиняют, сажают любого, кто не угоден, кого ещё не отправили и не сделали данном. А в тюрьме проблем не будет, новичок и все химические препараты под рукой. Сердце не выдержало?
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11 час.
Александр Лагуткин
Грамотный, умный, здравомыслящий....  Мадам, это вы про Иванова!?  Того самого у которого дворец на 1500 м2, с десяток квартир в центре Москвы  ценой до ста миллионов за каждую, у которого вилла на Лазурном берегу и счета на Кипре!? Это тот самый, у которого гараж на двадцать четыре элитных автомобиля!? Это он катался по Куршавелям разным и Мальдивам в то время, когда с фронта потоком идут цинковые гробы с нашими погибшими защитниками, а госпитали забиты ранеными и инвалидами?  По вашему, - это настоящий &quot;патриот&quot;!?  А может вы про начальника кадрового управления МО.  У него тоже грузовиками будут бабло вывозить?  Согласен, погибшие на фронте боевые генералы были. А вот из   убитых генералов, я знаю только руководителя ЧВК Пригожина. Да и то его убили эти самые ивановы и их тимуровская команда, которые не давали снаряды во время штурма Бахмута.  Там счет погибшим по этой причине идет на многие тысячи.  Убили Пригожина с его ребятами именно эти &quot;заслуженные патриоты&quot;.  Убили за попытку воевать всерьёз и эффективно. А самое главное за то, что он имел мужество сказать правду о воровстве и некомпетентности в МО.  Это их сейчас пытаются отмазать адвокаты  треся мешками незаслуженных наград, которые давались на юбилеи и дарились на дни рождения.   Послушать адвокатов, то и Суворов бы Измаил не взял, если бы не Иванов с его тимуровской командой, Кутузов не взял бы Париж без Иванова, а  Жуков - Берлин.  Считаете, что награждать нужно таких &quot;заслуженных&quot; деятелей!?  Действительно, - это какой талант нужно иметь, чтобы суметь столько украсть на глазах у всех!   Мадам, вы не из того &quot;курятника&quot; теток с генеральскими погонами, который развел в МО Шойгу?  Переживаете, что после чистки там обслуживать будет некого?
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8 час.

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