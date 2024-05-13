Юрий Кузнецов задержан по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС. В чем подозревают главного кадровика в Минобороны пока неизвестно, однако у него дома и на работе прошли обыски.
Суд заключил под стражу главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
OY
Olga Yusupova
Сколько уже арестовано, посажено и убито наших генералов при правлении ВВП? Без объявления войны нашей стране Уничтожили всех грамотных, умных, здравомыслящих руководителей в нашей армии. Следственные органы и суды обвиняют, сажают любого, кто не угоден, кого ещё не отправили и не сделали данном. А в тюрьме проблем не будет, новичок и все химические препараты под рукой. Сердце не выдержало?
Ответить
11 час.
Александр Лагуткин
Грамотный, умный, здравомыслящий.... Мадам, это вы про Иванова!? Того самого у которого дворец на 1500 м2, с десяток квартир в центре Москвы ценой до ста миллионов за каждую, у которого вилла на Лазурном берегу и счета на Кипре!? Это тот самый, у которого гараж на двадцать четыре элитных автомобиля!? Это он катался по Куршавелям разным и Мальдивам в то время, когда с фронта потоком идут цинковые гробы с нашими погибшими защитниками, а госпитали забиты ранеными и инвалидами? По вашему, - это настоящий "патриот"!? А может вы про начальника кадрового управления МО. У него тоже грузовиками будут бабло вывозить? Согласен, погибшие на фронте боевые генералы были. А вот из убитых генералов, я знаю только руководителя ЧВК Пригожина. Да и то его убили эти самые ивановы и их тимуровская команда, которые не давали снаряды во время штурма Бахмута. Там счет погибшим по этой причине идет на многие тысячи. Убили Пригожина с его ребятами именно эти "заслуженные патриоты". Убили за попытку воевать всерьёз и эффективно. А самое главное за то, что он имел мужество сказать правду о воровстве и некомпетентности в МО. Это их сейчас пытаются отмазать адвокаты треся мешками незаслуженных наград, которые давались на юбилеи и дарились на дни рождения. Послушать адвокатов, то и Суворов бы Измаил не взял, если бы не Иванов с его тимуровской командой, Кутузов не взял бы Париж без Иванова, а Жуков - Берлин. Считаете, что награждать нужно таких "заслуженных" деятелей!? Действительно, - это какой талант нужно иметь, чтобы суметь столько украсть на глазах у всех! Мадам, вы не из того "курятника" теток с генеральскими погонами, который развел в МО Шойгу? Переживаете, что после чистки там обслуживать будет некого?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии