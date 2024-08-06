Алсу выложила романтичный снимок с мужчиной назло Абрамову: «Он помог мне сделать первые шаги»

Всем известно, что сейчас Алсу проходит непростой жизненный период с бракоразводным процессом. Вокалистка не афиширует то, что испытывает по отношению к мужу Яну Абрамову сейчас, но, как говорит публика, в блоге девушки всегда можно найти то, что намекает на ее моральное состояние.
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