Агрессия в интернете растет

По данным аналитиков VK, каждый второй россиянин сталкивался с агрессией в интернете. Согласно опросному исследованию VK, с буллингом в интернете сталкивался каждый второй житель России, а в роли жертвы находился каждый третий гражданин.
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