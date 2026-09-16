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Моуринью — о замене Гюлера: «В «Реале» никто не является незаменимым»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после победы над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании объяснил, почему заменил полузащитника Арду Гюлера на 68-й минуте.

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