Норвежцы отказались помогать российским морякам с затонувшего Ursa Major

Такое поведение прокомментировал политический психолог Сергей Маркелов Европейские страны занимают авангардную позицию с точки зрения сумасшедшего аномального политического поведения, рассказал телеканалу 360.
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