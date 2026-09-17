Госдеп США признал проблему экипировки армии в Арктике

Госдепартамент США признал проблемы с экипировкой армии в Арктике. Джулия Нешуат указала на нехватку потенциала, включая ледоколы и зимнюю форму.
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