В ЕС предложили учредить фонд для оказания военной помощи Украине

Страны Евросоюза предложили создать добровольный фонд для военной помощи Украине в размере от 20 до 40 миллиардов евро, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии на будущие инициативы ЕС по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии