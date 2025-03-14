В ЕС предложили учредить фонд для оказания военной помощи Украине

Страны Евросоюза предложили создать добровольный фонд для военной помощи Украине в размере от 20 до 40 миллиардов евро, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии на будущие инициативы ЕС по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.