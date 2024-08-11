Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Возилкин
    На поле брани поставьте Рокосовских,они есть в РОССИИ.News.ru: Гурулев ...
  • Владимир Балобаев
    Много сообщений об взятие в котёл бендеровцев,но почему-то они почти всегда выходят,возможно и с техникой.Ведь легче ...ВСУ сбежали из по...
  • Евгений Бутяра
    Судя по фото, рядом с Казанским собором!Грузовые вагоны с...

Ганчев: ВСУ бросили под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

Ганчев: ВСУ бросили под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что командование Вооруженных сил Украины направило женский батальон ударных беспилотников из подразделения «Птахи Мадяра» на укрепление позиций под Купянском.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх