Ганчев: ВСУ бросили под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что командование Вооруженных сил Украины направило женский батальон ударных беспилотников из подразделения «Птахи Мадяра» на укрепление позиций под Купянском.
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