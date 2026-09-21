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ИT-эксперт Юдин: ИИ-агенты не смогут полностью заменить человека

ИT-эксперт Юдин: ИИ-агенты не смогут полностью заменить человека

Эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Юдин считает, что внедрение ИИ-агентов позволит компаниям сохранять прежний объём работы меньшими командами, но полностью заменить человека такие системы не смогут.

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