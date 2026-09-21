ИT-эксперт Юдин: ИИ-агенты не смогут полностью заменить человека

Эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Юдин считает, что внедрение ИИ-агентов позволит компаниям сохранять прежний объём работы меньшими командами, но полностью заменить человека такие системы не смогут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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