ЮНИСЕФ: Свыше 5,3 тысячи палестинских детей погибли при конфликте в Газе

Свыше 5,3 тысячи палестинских детей скончались с начала эскалации конфликта вокруг сектора Газа. Это следует из заявления исполнительного директора детского фонда Организации Объединенных Наций Кэтрин Рассел.
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