В Твери обсудили форматы работы с молодёжью на малых территориях

В Твери состоялась молодёжная практическая конференция, объединившая на своей площадке студентов, специалистов по работе с молодёжью, председателей и активистов молодёжных советов муниципалитетов региона.
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