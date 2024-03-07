Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук покинет компанию

Многолетний глава «Интер РАО» Борис Ковальчук может покинуть компанию в ближайшее время. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий и избрании нового гендиректора вынесен на заседание совета директоров компании 14 марта, сообщает «Коммерсант».