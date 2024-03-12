ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В середине февраля 2024 года, правительство Армении учредило должности военных атташе при НАТО в Брюсселе (Верховное командование сил НАТО в Монсе) и отправило своих офицеров с постоянной миссией в Европу.
Ереванский шпион. Пашинян сдаёт НАТО военные планы России
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лл
лина любимцева
Полностью согласна с вашим мнением!!👍👍👍👍👍
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1 час.
V K
Скажу больше: армян мне лично не только не жалко. Надо бы провести чистки в разного уровня органах власти (особенно южных регионов страны) от чиновников-армян. Во-первых, кумовство среди них - это просто разросшаяся раковая опухоль. Если появился один во власти, то через три месяца их будет десяток. А во-вторых, каждого из них нужно проверить на наличие родственников за рубежом и, соответственно, уволить. Не важно, что под чистку попадет часть приличных людей. Зато избавимся от опасности утечки важной информации и потенциального вредительства. Нет, не из-за шпионажа армян в чистом виде. Просто для них это не шпионаж - только бизнес, небольшой гешефт с родными. Почти, как у евреев в 80-е годы, когда для "родственников" в Израиле передавали центнерами секретные документы...
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1 час.
сергей максимов
Президент их говно, и коньяк тоже!!!!!
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29 мин.
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