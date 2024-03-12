Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Романов
    Платошкин не баба, а я женщин люблю. Советский строй я не хаю, это прошлое и оно было, во всяком случае для меня не п..."Не голосуйте за ...
  • сергей максимов
    Президент их говно, и коньяк тоже!!!!!Ереванский шпион....
  • Василий Потуданский
    И ведь знала, что поднимет волну  возмущения и НАПЛЕВАЛА ...! Думаю - не за красивые глазки !Жена русского мин...

Ереванский шпион. Пашинян сдаёт НАТО военные планы России

Ереванский шпион. Пашинян сдаёт НАТО военные планы России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  В середине февраля 2024 года, правительство Армении учредило должности военных атташе при НАТО в Брюсселе (Верховное командование сил НАТО в Монсе) и отправило своих офицеров с постоянной миссией в Европу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Полностью согласна с вашим мнением!!👍👍👍👍👍
Ответить
1 час.
V K
Скажу больше: армян мне лично не только не жалко. Надо бы провести чистки в разного уровня органах власти (особенно южных регионов страны) от чиновников-армян. Во-первых, кумовство среди них - это просто разросшаяся раковая опухоль. Если появился один во власти, то через три месяца их будет десяток. А во-вторых, каждого из них нужно проверить на наличие родственников за рубежом и, соответственно, уволить. Не важно, что под чистку попадет часть приличных людей. Зато избавимся от опасности утечки важной информации и потенциального вредительства. Нет, не из-за шпионажа армян в чистом виде. Просто для них это не шпионаж - только бизнес, небольшой гешефт с родными. Почти, как у евреев в 80-е годы, когда для &quot;родственников&quot; в Израиле передавали центнерами секретные документы...
Ответить
1 час.
сергей максимов
Президент их говно, и коньяк тоже!!!!!
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх