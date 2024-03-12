Ереванский шпион. Пашинян сдаёт НАТО военные планы России

V K

Скажу больше: армян мне лично не только не жалко. Надо бы провести чистки в разного уровня органах власти (особенно южных регионов страны) от чиновников-армян. Во-первых, кумовство среди них - это просто разросшаяся раковая опухоль. Если появился один во власти, то через три месяца их будет десяток. А во-вторых, каждого из них нужно проверить на наличие родственников за рубежом и, соответственно, уволить. Не важно, что под чистку попадет часть приличных людей. Зато избавимся от опасности утечки важной информации и потенциального вредительства. Нет, не из-за шпионажа армян в чистом виде. Просто для них это не шпионаж - только бизнес, небольшой гешефт с родными. Почти, как у евреев в 80-е годы, когда для "родственников" в Израиле передавали центнерами секретные документы...