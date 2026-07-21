Александр Никишин исключил отъезд из НХЛ для игры в России

Александр Никишин, защитник «Каролина Харрикейнз», заявил, что его мечта играть в НХЛ не изменилась. В апреле 2025 года он присоединился к «Каролине», а в июне 2026 года стал ограниченно свободным агентом после победы команды в финале против «Вегаса».