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Финский профессор одной фразой оценил предложение Путина по Украине

Финский профессор одной фразой оценил предложение Путина по Украине

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен кратко, но емко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине.

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