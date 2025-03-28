Финский профессор одной фразой оценил предложение Путина по Украине

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен кратко, но емко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине.
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