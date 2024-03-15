Ведомства обсуждают размеры штрафов за неисполнение контрсанкционных мер

Ведомства обсуждают размер штрафов, которые могут быть наложены за несоблюдение контрсанкционных указов президента, рассказал «Ведомостям» директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
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