Защитник «Сибири» Ахияров о Епанчинцеве: «Хороший мужик, правильный. Может подшутить» 

«Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи.
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