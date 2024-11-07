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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Сибири» Ахияров о Епанчинцеве: «Хороший мужик, правильный. Может подшутить» 

«Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи.

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