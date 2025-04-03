Недолго он радовался новому сезону

Очередное видео со МКАДа с какой-то нелепой аварией. И если количество аварий со стоящими машинами наконец-то сократилось, то с мотоциклами и прочей одно/двухколёсной техникой, похоже, только будет набирать обороты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии