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«Никаких победных вариантов у Украины не осталось» – рупор Евромайдана

«Никаких победных вариантов у Украины не осталось» – рупор Евромайдана

Условия мира, которые еще вчера казались украинцам абсолютно неприемлемыми, скоро будут казаться сказочными.

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