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«Монреаль» победил «Торонто» (5:4 ОТ) в выставочном матче, отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде. Самсонов пропустил 5 шайб

«Монреаль» победил «Торонто» (5:4 ОТ) в выставочном матче, отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде. Самсонов пропустил 5 шайб

«Канадиенс» сделали камбэк в третьем периоде, уступая в 2 шайбы.  На 54-й минуте отличился Джонатан Ковачевич, сделав счет 3:4.

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