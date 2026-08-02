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Царьград

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Словакия ограничила прохождение судов через шлюзы на Дунае

Словакия ограничила прохождение судов через шлюзы на Дунае

В Словакии временно ограничено судоходство через шлюзы на Дунае из-за снижения уровня воды. Эта мера нацелена на минимизацию водных потерь в условиях засухи, вызванной высокой температурой в стране и в Центральной Европе.

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