Словакия ограничила прохождение судов через шлюзы на Дунае

В Словакии временно ограничено судоходство через шлюзы на Дунае из-за снижения уровня воды. Эта мера нацелена на минимизацию водных потерь в условиях засухи, вызванной высокой температурой в стране и в Центральной Европе.
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