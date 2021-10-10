Зачатки политического кризиса в Чехии

Кто сформирует правительство страны, если президент Милош Земан госпитализирован второй раз за месяц? При этом противоборствующие политические силы набрали примерно равное количество голосовПарламентские выборы в Чехии завершились победой оппозиции.
Кто сформирует правительство страны, если президент Милош Земан госпитализирован второй раз за месяц? При этом противоборствующие политические силы набрали примерно равное количество голосовПарламентские выборы в Чехии завершились победой оппозиции.
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