Трамп пригрозил крупным изданиям судебными делами на $10 млрд за критику

Адвокаты избранного президента США Дональда Трампа направили юристам New York Times и Penguin Random House требование возместить $10 млрд ущерба за «ложные и клеветнические заявления», содержащиеся в ряде статей обозревателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии