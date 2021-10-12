Платье королевы нашли через 55 лет

На киностудии "Ленфильм" открыли выставку, посвящённую творческим работам Евгения Шварца. На экспозиции представлены фото из фильмов "Золушка", "Снежная королева", "Тень", а также некоторые предметы реквизита, "сыгравшие" в знаменитых картинах.