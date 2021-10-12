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Платье королевы нашли через 55 лет

Платье королевы нашли через 55 лет

На киностудии "Ленфильм" открыли выставку, посвящённую творческим работам Евгения Шварца. На экспозиции представлены фото из фильмов "Золушка", "Снежная королева", "Тень", а также некоторые предметы реквизита, "сыгравшие" в знаменитых картинах.

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