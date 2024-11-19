В Турции заявили о сознательном разжигании США ядерного конфликта с РФ

Ядерный конфликт с Россией, сознательно разжигают Соединенные Штаты Америки, размещая ракеты в Европе вблизи российских границ, заявил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель 18 ноября в статье для издания dikGAZETE.
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