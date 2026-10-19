МО РФ Следующей целью для бойцов ВС РФ после освобождения Доброполья является город Белозерское. Об этом 19 октября сообщил командир 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки "Центр" Александр Балюра.
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