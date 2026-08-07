Николай Азаров: Подоляк говорит о перемирии, а до этого призывал к геноциду — как верить?

Может ли всерьёз восприниматься мирный план, если его озвучивает советник, а не президент? Почему сторона, ещё вчера призывавшая к «русорезанию», сегодня говорит о заморозке? Какие реальные шаги по деэскалации могла бы сделать Украина, но не делает? И что стоит за передачей списков политзаключённых на переговорах Россия — США и есть ли шанс на обмен? Премьер-министр Читать далее: https://govorit.