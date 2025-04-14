Минцифры разработало правила для самозапрета на оформление сим-карт

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Операторы связи не смогут оформить на клиента сим-карты, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий проект постановления правительства Минцифры РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов.
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