Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Владимир Соловьев в эфире разразился отборным матом и перешел все границы дозволенного. Сколько еще терпеть этого персонажа?

Владимир Соловьев в эфире разразился отборным матом и перешел все границы дозволенного. Сколько еще терпеть этого персонажа?

Интересная жизнь с Vera Star Фото: tvcenter.ru Когда смотришь российские федеральные телеканалы, возникает ощущение в сюрреализме происходящего.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ахххххтор поста - проплаченная пропиндосовская тварь! В то время, когда идёт передача ребёнок уже должен спать!! Или эта политическая программа используется аххххтором в качестве передачи &quot;Спокойной ночи малыши&quot;? Тогда это - его проблемы, точнее скажет психиатр. Если эта &quot;вундеркиндерная деточка&quot; живо интересуется политикой, тогда может быть им заменить Соловьёва? Короче: либесралам не нравится эта передача и они, используя известный способ купирования фраз, хотят представить ведущего монстром и хамом. Мне тоже не нравятся некоторые моменты в передаче, но это не повод &quot;...путать божий дар с яичницей&quot;. Лучше бы свой &quot;праведный&quot; гнев аххххтор обратил на деятельность Собчак и её мамаши - Нарусовой. Было бы больше пользы для России.
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12 час.
Андрей
кроет матом кого надо!.  Пошли нах от Соловьёва.
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12 час.

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