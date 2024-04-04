Владимир Соловьев в эфире разразился отборным матом и перешел все границы дозволенного. Сколько еще терпеть этого персонажа?

Валерий Бирюков

Ахххххтор поста - проплаченная пропиндосовская тварь! В то время, когда идёт передача ребёнок уже должен спать!! Или эта политическая программа используется аххххтором в качестве передачи "Спокойной ночи малыши"? Тогда это - его проблемы, точнее скажет психиатр. Если эта "вундеркиндерная деточка" живо интересуется политикой, тогда может быть им заменить Соловьёва? Короче: либесралам не нравится эта передача и они, используя известный способ купирования фраз, хотят представить ведущего монстром и хамом. Мне тоже не нравятся некоторые моменты в передаче, но это не повод "...путать божий дар с яичницей". Лучше бы свой "праведный" гнев аххххтор обратил на деятельность Собчак и её мамаши - Нарусовой. Было бы больше пользы для России.