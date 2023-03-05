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Яннис Адетокумбо совершил пробежку в концовке матча против «Сиксерс»

Яннис Адетокумбо совершил пробежку в концовке матча против «Сиксерс»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо допустил потерю, совершив пробежку, за 12 секунд до конца матча против «Филадельфии» (130:133).

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