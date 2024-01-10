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Новая оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» требует переговоров Москвы и Киева

Новая оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» требует переговоров Москвы и Киева

Новая немецкая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» требует переговоров между Россией и Украиной по завершению конфликта и хочет, чтобы Россия была включена в в архитектуру европейской безопасности, пишет РИА Новости.

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