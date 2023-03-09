Военное обозрение

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Главы оборонных ведомств стран ЕС согласились на поставки Киеву оставшихся на складах боеприпасов

Главы оборонных ведомств стран ЕС согласились на поставки Киеву оставшихся на складах боеприпасов

Страны Евросоюза продолжают последовательную политику по накачиванию Украины оружием. Ярым сторонником подобной политики является и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

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