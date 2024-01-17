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Автоэксперт Житнухин спрогнозировал подорожание новых автомобилей на 40 процентов

Автоэксперт Житнухин спрогнозировал подорожание новых автомобилей на 40 процентов

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин выступил с предположением, что новые машины продолжат увеличиваться в цене на территории Российской Федерации в текущем году.

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