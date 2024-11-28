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«Известия» открыли голосование за символы для новой тысячной купюры

«Известия» открыли голосование за символы для новой тысячной купюры

Центробанк в четверг, 28 ноября, представил 25 объектов Поволжского федерального округа (ПФО), которые будут участвовать в народном голосовании (пройдет с 29 ноября по 12 декабря) по выбору символов для дизайна оборотной стороны тысячной купюры.

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