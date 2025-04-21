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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Торонто» Столарц отразил 31 из 33 бросков «Оттавы» в 1-й игре серии. Он впервые вышел в старте на матч плей-офф – в 31 год

«Лифс» обыграли «Сенаторс» (6:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).  31-летний вратарь «Торонто» Энтони Столарц был признан третьей звездой встречи.

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