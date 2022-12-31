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Билялетдинов доволен игроками «Ак Барса»: «Они уже пытаются играть так, как мы хотим»

Главный тренер «Ак Барса» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:1). «Мне кажется, игра была интересной для всех, для зрителей в первую очередь.

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