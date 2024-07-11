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Рейтинг побед Хэмилтона в Великобритании от сайта «Ф-1»: в 2024-м – 2-я, на трех колесах – 3-я, после аварии с Ферстаппеном – 7-я

В 2024 году Льюис Хэмилтон провел свой лучший Гран-при Великобритании в составе «Мерседеса» по версии сайта «Формулы-1».

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