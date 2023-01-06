Чемпионат России. 16-й тур. Московское «Динамо» встретится со «Строителем», «Факел» против «Кузбасса», другие матчи

7и 8 января пройдут матчи 16-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Парибет Суперлига Чемпионат России Мужчины Предварительный этап 16-й тур 7 января Динамо Москва – Строитель – 17.
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