Гол Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Оттавой»

«Нэшвилл» в матче с «Оттавой» вел со счетом 3:0, но в итоге потерпел поражение. В ночь на 30 января в Оттаве прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Нэшвилл Предаторз».