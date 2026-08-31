Напавшего с ножом на прихожанок в челябинском храме отправят на принудительное лечение

Материалы дела поступили в Центральный районный суд Челябинска. Комиссионная судебная экспертиза установила, что 25-летний мужчина страдает психическим заболеванием, не осознавал общественной опасности своих действий и не мог ими руководить.
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