Три истории из жизни животных

Что это мы всё о политике да о политике - давайте в шаббат устроим вечер творческой интеллигенции о братьях наших меньших, тем более что на уходящей неделе произошли три примечательные во всех отношениях истории из жизни животных.
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