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Три истории из жизни животных

Что это мы  всё  о  политике  да  о  политике  -  давайте в  шаббат  устроим вечер творческой  интеллигенции о братьях  наших  меньших,  тем  более  что  на  уходящей  неделе произошли   три    примечательные  во всех  отношениях  истории  из  жизни  животных.

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