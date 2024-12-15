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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Трактора» Котляревский получил травму на Кубке Первого канала

«РБ Спорт» утверждает, что нападающий «Трактора» получил повреждение в первой игре в составе «России 25» – против сборной мира КХЛ (4:1).

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