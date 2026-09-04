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Иркутск Сегодня

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Сельскохозяйственная ярмарка года «100% НАШЕ» пройдет в Братском районе

Сельскохозяйственная ярмарка года «100% НАШЕ» пройдет в Братском районе

5 сентября город Вихоревка в Братском районе станет центром притяжения для всех ценителей натуральных продуктов.

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