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Татар-информ

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Салават стал самым медийным из представителей татарской эстрады в августе

Салават стал самым медийным из представителей татарской эстрады в августе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов возглавил рейтинг медийной активности звезд татарской эстрады в Телеграме по итогам августа.

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