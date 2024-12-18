Аналитики назвали самые популярные среди путешественников города России в 2024 году

Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса "Авито Путешествия", в 2024 году наблюдается увеличение бронирований в сегменте посуточной аренды жилья в России – показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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