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Виновник сидел в кустах и ревел: Новые подробности крушения поезда Казань - Адлер

Виновник сидел в кустах и ревел: Новые подробности крушения поезда Казань - Адлер

"Они все в страшном шоке": Как поездку на перевернувшемся поезде "Казань - Адлер" перенесли дети Фото: Russian Ministry of Emergency Si/XinHua/Globallookpress 29 июля с рельсов сошёл пассажирский поезд "Казань - Адлер", в котором, помимо прочих, ехали 18 талантливых детей с конкурса.

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Комментарии
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VV949
Не его, а тех кто таких в РФ завез...
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20 час.
Сергей Гришин
И опять мигрант!!!!!!!!
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20 час.
Леонид Руси
Кто посадил чуркабека на Камаз?
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18 час.

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