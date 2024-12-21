Глава Пуровского района наградил лидеров бизнес-конкурса «Лучший в своем деле»

В Тарко-Сале прошло награждение победителей конкурса предпринимателей «Лучший в своем деле». Лидерам сферы услуг Пуровского района вручили дипломы и статуэтки, сообщил в своем telegram-канале Кирилл Трапезников.
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