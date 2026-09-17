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Газета.ру

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Эксперт Смирнов: виляние передает широкий спектр эмоций собаки

Эксперт Смирнов: виляние передает широкий спектр эмоций собаки

С помощью хвоста собаки передают широкий спектр эмоций, в том числе негативных. Поэтому крайне важно осторожно вести себя с незнакомым животным, даже если оно виляет хвостом.

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