Эксперт Смирнов: виляние передает широкий спектр эмоций собаки

С помощью хвоста собаки передают широкий спектр эмоций, в том числе негативных. Поэтому крайне важно осторожно вести себя с незнакомым животным, даже если оно виляет хвостом.
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