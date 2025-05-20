Продолжение наступления ВС РФ на Донбассе свидетельствует о том, что ВСУ не удалось добиться 30-дневной «передышки», на которую делалась ставка

Российские войска продолжают наступление на ряде участков фронта. Сам этот факт демонстрирует следующее: во-первых, украинской армии не удалось добиться долгожданной передышки на фронте для «латания дыр» в обороне, перевооружения и доукомплектования; во-вторых, Зеленскому не удалось добиться от Трампа «санкционной злости» в адрес России в связи с отказом от 30-дневного перемирия.