Новые правила в ЖКХ: что ждет владельцев квартир в многоэтажках Ольга ВайленкоС 1 октября 2024 года владельцы квартир в многоквартирных домах столкнулись с важными изменениями в своих платежных квитанциях.
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